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19:42, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал подробности о размещении «Орешника»

Лукашенко: Белоруссия поставит две установки комплекса «Орешник» до конца года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Белоруссия поставит два установки для использования комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» до конца года. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал подробности размещения «Орешника» и подчеркнул, что контролирует производство этих установок. Он также сообщил о планах определить точное место дислокации комплексов совместно с президентом России Владимиром Путиным. При этом политик указал на отсутствие необходимости торопиться.

Ранее Лукашенко рассказал об изготовлении пусковых установок «Орешника». Он подчеркнул, что от Москвы Минску нужны будут ракеты.

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