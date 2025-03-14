Лукашенко рассказал подробности о размещении «Орешника»

Лукашенко: Белоруссия поставит две установки комплекса «Орешник» до конца года

Белоруссия поставит два установки для использования комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник» до конца года. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал подробности размещения «Орешника» и подчеркнул, что контролирует производство этих установок. Он также сообщил о планах определить точное место дислокации комплексов совместно с президентом России Владимиром Путиным. При этом политик указал на отсутствие необходимости торопиться.

Ранее Лукашенко рассказал об изготовлении пусковых установок «Орешника». Он подчеркнул, что от Москвы Минску нужны будут ракеты.