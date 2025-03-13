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16:15, 13 марта 2025Наука и техника

Лукашенко рассказал об изготовлении пусковых установок «Орешника»

Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для БРСД «Орешник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Белорусские предприятия изготавливают пусковые установки для комплекса с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Когда я погрузился в эту проблему — [президент России] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что от Москвы Минску нужны будут ракеты.

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БРСД «Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года в рамках специальной военной операции. Ракета с дальностью 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха. «Орешник» получил разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.

В феврале Владимир Путин заявил, что боевые блоки БРСД «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца.

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