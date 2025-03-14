Лукашенко раскрыл идею Киева создать в Белоруссии лагеря для пленных украинцев и россиян

Лукашенко: Киев предлагал создать в Белоруссии лагеря для военнопленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой раскрыл идею Киева создать на территории республики лагеря для украинских и российских военнопленных. Фрагмент разговора опубликовало агентство «Белта».

По словам Лукашенко, предложение поступило с украинской стороны, лагеря должны контролироваться со стороны Минска. «Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные… в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — пояснил глава государства.

Лукашенко посоветовал Киеву договариваться с Москвой и пообещал оказать помощь, если по этому вопросу удастся достичь консенсуса.

Ранее белорусский лидер рассказал, что президенту России Владимиру Путину звонили неназванные лица с Украины, но информация о данном разговоре является непубличной.