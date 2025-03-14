Лукашенко заявил о звонке неназванных лиц с Украины президенту РФ Путину

Президенту России Владимиру Путину звонили неназванные лица с Украины, но информация о данном разговоре является непубличной. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой по итогам встречи с Путиным, отвечая на вопрос, есть ли на Украине хорошие переговорщики.

Политик раскрыл факт разговора президента РФ с представителями Украины об урегулировании конфликта, однако отказался называть конкретные детали. По его словам, при необходимости Путин сам раскроет подробности общения.

«Он разговаривал с ними. Они [украинские политики] ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Пока тайком», — рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В начале марта Лукашенко пригласил Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого Дома Дональда Трампа в Минск, где стороны могут обсудить урегулирование конфликта в «спокойной обстановке». «Надо договариваться! Хотите — приезжайте, рядом, 200 километров от границы до Киева (...), полчаса на самолете. Приезжайте! Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся», — сказал он.

Трамп получил от Путина обратную связь

14 марта Трамп сообщил, что накануне получил обратную связь от своего российского коллеги по урегулированию украинского конфликта.

«Мы вчера провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома попросил Путина пощадить окруженные в Курской области группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее в Белом доме уточнили, что с Путиным общался не американский лидер, а его советник по нацбезопасности Стив Уиткофф. По данным Reuters, их разговор был долгим.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Американист назвал главную ошибку Зеленского в общении с Трампом

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Зеленским. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал гостю Белого дома множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул резиденцию президента США.

По мнению американиста и политического аналитика, автора Telegram-канала Campaign Insider Павла Дубравского, главной ошибкой Зеленского на переговорах с Трампом стала вера в союз Украины и США. Об этом эксперт рассказал в разговоре с «Лентой. ру». По его словам, украинская сторона долгие годы пребывала в иллюзии, воспринимая союз с Вашингтоном как «нечто незыблемое, почти сакральное».

Экс-советник Трампа рассказал о его неприязни к Зеленскому

Ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент США испытывает неприязнь к Зеленскому.

По его словам, именно с этим связано решение американского лидера перекрыть передачу разведывательных данных Киеву. «Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — утверждает Болтон.

До этого сам Трамп отмечал, что выстраивать отношения с Украиной намного сложнее, чем с Россией. Глава государства также выразил уверенность в стремлении Путина к мирному урегулированию конфликта. «Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — высказал мнение глава Белого дома.