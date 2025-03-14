Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:16, 14 марта 2025Бывший СССР

«Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

Лукашенко заявил о звонке неназванных лиц с Украины президенту РФ Путину
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину звонили неназванные лица с Украины, но информация о данном разговоре является непубличной. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой по итогам встречи с Путиным, отвечая на вопрос, есть ли на Украине хорошие переговорщики.

Политик раскрыл факт разговора президента РФ с представителями Украины об урегулировании конфликта, однако отказался называть конкретные детали. По его словам, при необходимости Путин сам раскроет подробности общения.

«Он разговаривал с ними. Они [украинские политики] ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Пока тайком», — рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В начале марта Лукашенко пригласил Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского и хозяина Белого Дома Дональда Трампа в Минск, где стороны могут обсудить урегулирование конфликта в «спокойной обстановке». «Надо договариваться! Хотите — приезжайте, рядом, 200 километров от границы до Киева (...), полчаса на самолете. Приезжайте! Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся», — сказал он.

Трамп получил от Путина обратную связь

14 марта Трамп сообщил, что накануне получил обратную связь от своего российского коллеги по урегулированию украинского конфликта.

«Мы вчера провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома попросил Путина пощадить окруженные в Курской области группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее в Белом доме уточнили, что с Путиным общался не американский лидер, а его советник по нацбезопасности Стив Уиткофф. По данным Reuters, их разговор был долгим.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Американист назвал главную ошибку Зеленского в общении с Трампом

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Зеленским. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал гостю Белого дома множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул резиденцию президента США.

По мнению американиста и политического аналитика, автора Telegram-канала Campaign Insider Павла Дубравского, главной ошибкой Зеленского на переговорах с Трампом стала вера в союз Украины и США. Об этом эксперт рассказал в разговоре с «Лентой. ру». По его словам, украинская сторона долгие годы пребывала в иллюзии, воспринимая союз с Вашингтоном как «нечто незыблемое, почти сакральное».

Материалы по теме:
«Это катастрофа» Украина осталась без оружия и данных разведки из США. Как скоро это приведет к коллапсу ВСУ?
«Это катастрофа»Украина осталась без оружия и данных разведки из США. Как скоро это приведет к коллапсу ВСУ?
5 марта 2025
«Под угрозой существование Украины» Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
«Под угрозой существование Украины»Ведущие политологи — про ответ России на мирное предложение США и будущее конфликта на Украине
12 марта 2025
«У нас сильные карты на руках» Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
«У нас сильные карты на руках»Как Россия ответит на предложения США по перемирию и каковы перспективы конфликта на Украине?
13 марта 2025

Экс-советник Трампа рассказал о его неприязни к Зеленскому

Ранее экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент США испытывает неприязнь к Зеленскому.

По его словам, именно с этим связано решение американского лидера перекрыть передачу разведывательных данных Киеву. «Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился...» — утверждает Болтон.

До этого сам Трамп отмечал, что выстраивать отношения с Украиной намного сложнее, чем с Россией. Глава государства также выразил уверенность в стремлении Путина к мирному урегулированию конфликта. «Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — высказал мнение глава Белого дома.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    На Украине удивились словам генсека НАТО о членстве в альянсе

    Захарова рассказала о задаче ВСУ в Курской области

    Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

    Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

    Жирков оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

    В администрации Трампа отказались подчеркивать осуждение России в своих заявлениях

    Самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Российские пилоты все чаще встречают НЛО во время полетов. Что это за загадочные объекты?

    Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше