Раскрыта длительность разговора Путина со спецпосланником Трампа

Reuters: Разговор Путина со спецпосланником Уиткоффом был долгим

Разговор президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом был долгим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«В четверг вечером Уиткофф провел в Москве длительную встречу с Путиным», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что глава Белого дома Дональд Трамп не разговаривал с Путиным 13 марта.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным. По его словам, разговор с российским лидером был продуктивным и очень хорошим.