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18:45, 14 марта 2025Мир

Раскрыта длительность разговора Путина со спецпосланником Трампа

Reuters: Разговор Путина со спецпосланником Уиткоффом был долгим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Разговор президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом был долгим. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«В четверг вечером Уиткофф провел в Москве длительную встречу с Путиным», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что глава Белого дома Дональд Трамп не разговаривал с Путиным 13 марта.

Ранее Трамп прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным. По его словам, разговор с российским лидером был продуктивным и очень хорошим.

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