В Белом доме прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

Белый дом: С Путиным говорил не Трамп, а советник по нацбезопасности Уиткофф

В Белом доме заявили, что с президентом России Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник по нацбезопасности Стив Уиткофф. Об этом сообщает Reuters.

«Спецпосланник США Уиткофф говорил с Путиным вчера. Трамп не разговаривал с Путиным», — уточнили в администрации американского президента после опубликованного им заявления.

Ранее Дональд Трампа написал в соцсетях, что с Владимиром Путиным вчера состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры».

Трамп рассказал, что в ходе переговоров попросил российского коллегу пощадить окруженные украинские войска. Он также отметил высокие шансы на завершение конфликта на Украине.