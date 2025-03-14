В Белом доме прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

В Белом доме заявили, что с президентом России Владимиром Путиным говорил не американский лидер Дональд Трамп, а его советник по нацбезопасности Стив Уиткофф. Об этом сообщает Reuters.
«Спецпосланник США Уиткофф говорил с Путиным вчера. Трамп не разговаривал с Путиным», — уточнили в администрации американского президента после опубликованного им заявления.
Ранее Дональд Трампа написал в соцсетях, что с Владимиром Путиным вчера состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры».
Трамп рассказал, что в ходе переговоров попросил российского коллегу пощадить окруженные украинские войска. Он также отметил высокие шансы на завершение конфликта на Украине.