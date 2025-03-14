Лукашенко рассказал о единственно правильном решении в отношениях с Россией

Лукашенко: Решение о создании Союзного государства было единственно правильным

Решение Белоруссии и России о создании Союзного государства было единственно верным. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Вместе с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран мы приняли единственно правильное решение — о создании Союзного государства», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер добавил, что при образовании Союзного государства стороны отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, а также кто и что получит от этого союза. Он объяснил, что Москва и Минск сполна ощутили «пресловутые демократию и свободный рынок» и увидели, что не стоит ждать поддержки от Запада.

Лукашенко также назвал причину единства России и Белоруссии. По словам главы государства, добиться успеха в этом удалось благодаря работе на уровне регионов.