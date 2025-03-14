Лукашенко сделал заявление о вхождении Белоруссии в состав России

Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время. Об этом он заявил во время своего первого выступления в Совете Федерации РФ, трансляция доступна на официальном сайте ведомства.

«Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время», — заявил Лукашенко с трибуны верхней палаты парламента России.

Президент Белоруссии также добавил, что таким образом Москва и Минск «погубят» все то, что два государства делали до этого. «Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас», — добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск в не лучшие времена смогли сохранить единство. По его словам, это стало возможным благодаря работе на уровне регионов России и Белоруссии.