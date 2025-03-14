Лукашенко высказался о политическом убежище для Зеленского

Лукашенко не станет давать политическое убежище Зеленскому в Белоруссии

Президент Белоруссии Алекснадр Лукашенко не станет давать у себя в республике политическое убежище своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью для программы «60 минут».

«Нет, он у меня не попросит. Нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, они в Англии, там, говорят, замки и прочее», — заявил Лукашенко. По его словам, Зеленский поедет на Запад, потому что он и его окружение «уже там обосновались».

Лукашенко отметил, что предупреждал с самого начала Владимира Зеленского, что он станет никому не нужен после смены администрации в Белом доме США.

Ранее Лукашенко заявил, что президенту России Владимиру Путину звонили неназванные лица с Украины. Президент Белоруссии отметил, что эта информация является непубличной.