Лукашенко заявил об «окнах» на границе Белоруссии и Украины

Лукашенко: Через окна на границе Белоруссии и Украины идет сотрудничество

У Белоруссии и Украины есть «окна» на границе, через которые идет сотрудничество между странами. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«На забаррикадированной границе есть "окна", через которые мы сотрудничаем с украинцами. Мы, россияне и они с нами. [Проводится] обмен погибшими, сотнями, обмен военнопленными, сотнями», — объяснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что граница Белоруссии и Украины «живет и процветает». По его словам, Киев и Москва все чаще работают через Минск.