Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:40, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил об «окнах» на границе Белоруссии и Украины

Лукашенко: Через окна на границе Белоруссии и Украины идет сотрудничество
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

У Белоруссии и Украины есть «окна» на границе, через которые идет сотрудничество между странами. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«На забаррикадированной границе есть "окна", через которые мы сотрудничаем с украинцами. Мы, россияне и они с нами. [Проводится] обмен погибшими, сотнями, обмен военнопленными, сотнями», — объяснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что граница Белоруссии и Украины «живет и процветает». По его словам, Киев и Москва все чаще работают через Минск.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

    «Русал» решил купить долю в одном из индийских заводов

    Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

    Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

    Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

    Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

    Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

    ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

    Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

    15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше