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04:35, 14 марта 2025Бывший СССР

Марочко заявил об ударе по репутации Киева из-за событий в Курской области

Марочко: ВСУ потеряли репутацию под Суджей, им придется долго восстанавливаться
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потеря Суджи в Курской области и переход города под контроль ВС России нанесли серьезный удар по репутации Вооруженных сил Украины. Кроме того, противнику потребуется много времени на восстановление после таких существенных потерь, об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для вооруженных формирований Украины вот такое поражение в Курской области - это не только очень серьезные репутационные потери. После таких боестолкновений им очень долго придется восстанавливать боеспособность, потому что потери катастрофические», — подчеркнул военный эксперт. Он уточнил, что речь идет о более чем 67 тысячах украинских военнослужащих, павших ради «хотелок» Киева и президента Украины Владимира Зеленского.

Марочко добавил, что у Украины не осталось козыря в рукаве в виде Курской области перед началом потенциальных переговоров о мире между Москвой, Киевом и Вашингтоном. «В ближайшее время эта область будет освобождена», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВС России забрали трофеи после освобождения Суджи. Среди прочего, они захватили боевую бронированную машину (ББМ) M1126 Stryker и бронетранспортер (БТР) M113.

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