ВС России забрали трофеи после освобождения Суджи

ВС России забрали трофейные ББМ и БТР после освобождения Суджи

Вооруженные силы России забрали трофеи после освобождения Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор л З л Лисицын ЗОВ-ТВ».

В публикации уточняется, что украинские бойцы «отступили так поспешно, что сохранили свою технику».

Отмечается, что в результате российские солдаты захватили боевую бронированную машину (ББМ) M1126 Stryker и бронетранспортер (БТР) M113.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта.

Неофициальные сообщения о взятии Суджи появились еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Затем эту информацию подтвердили еще два блогера, освещающие ход конфликта, — Владимир Романов и Евгений Лисицын.