Машина популярного ведущего попала в ДТП из-за урагана в Подмосковье

Mash: Строительный мусор упал на машину экс-ведущего МУЗ-ТВ Арчи из-за урагана

Машина бывшего ведущего канала МУЗ-ТВ Артура Цветкова, известного как Арчи, попала в ДТП в Подмосковье из-за урагана. Об этом сообщает Mash в Telegram.

«Пикап-китаец попал в ДТП в Одинцовском районе. Грузовик, что ехал впереди, случайно сбросил на авто знаменитости строительный мусор <...> Водитель грузовика не виноват, так как брезент открылся из-за сильного ветра», — говорится в публикации.

В момент инцидента в автомобиле находился только водитель, который незадолго до этого высадил телеведущего из машины. В результате происшествия он не пострадал.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающейся непогоде утром в пятницу, 14 марта. По сообщениям синоптика, в течение дня ветер в Москве достигнет скорости до 24 метров в секунду. При этом Тишковец уточнил, что к субботе он окончательно стихнет.