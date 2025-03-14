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11:52, 14 марта 2025Экономика

Порывы ветра в Москве начали усиливаться

Синоптик Тишковец: Ветер в Москве наберет скорость до 24 метров в секунду
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Ветер в столице начал крепчать. О надвигающейся непогоде москвичей предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его цитируют РИА Новости.

Уже в шесть часов утра, как отметил синоптик Михаил Леус, скорость ветра составила 12 метров в секунду. В Домодедово порывы ветра набрали силу до 14 метров в секунду. К полудню, по прогнозам Тишковца, ветер станет юго-западным и усилится до 18 метров в секунду. С двух часов дня его скорость разовьется до 20 метров в секунду, а пик бури придется на интервал между 15 и 18 часами. В это время шквалы ветра достигнут силы 21-24 метра в секунду. Такие показатели соответствуют девятибалльному шторму по шкале Бофорта.

Однако с наступлением сумерек ветер начнет ослабевать и вернется к 15-18 метрам в секунду. К субботе он окончательно стихнет, заключил метеоролог.

Ранее прогноз о девятибалльном шторме в Москве назвали преувеличением. По сведениям руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, скорость ветра не превысит 18 метров в секунду и масштабов урагана он не примет.

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