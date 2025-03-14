Маск высмеял ЕС с помощью серпа и молота

Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Евросоюзом

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения. Соответствующую картинку он опубликовал в соцсети Х.

«Представьте, что вам так нравится, когда вами управляют, что вы хотите правительство для управления вашим правительством», — написано на изображении флага Евросоюза с пририсованным к нему серпом и молотом.

Миллиардер разместил эту картинку, добавив подпись «Европейский союз».

Ранее Маск раскритиковал ЕС и Украину за проведение торжественных ужинов на фоне продолжения боевых действий.