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11:19, 14 марта 2025Мир

Маск высмеял ЕС с помощью серпа и молота

Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Евросоюзом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения. Соответствующую картинку он опубликовал в соцсети Х.

«Представьте, что вам так нравится, когда вами управляют, что вы хотите правительство для управления вашим правительством», — написано на изображении флага Евросоюза с пририсованным к нему серпом и молотом.

Миллиардер разместил эту картинку, добавив подпись «Европейский союз».

Ранее Маск раскритиковал ЕС и Украину за проведение торжественных ужинов на фоне продолжения боевых действий.

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