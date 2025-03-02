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20:55, 2 марта 2025Мир

Маск раскритиковал ужины лидеров Евросоюза и Зеленского

Илон Маск: Лидеры ЕС и Зеленский устраивают ужины, пока люди гибнут в окопах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Brandon / AP

Лидеры Европейского союза (ЕС) и президент Украины Владимир Зеленский устраивают ужины пока люди гибнут в окопах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, его пост с критикой был опубликован в соцсети X, передает РБК.

2 марта Зеленский в Лондоне принял участие во встрече с лидерами ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной безопасности.

Очередной саммит вызвал негодование у Маска. «Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — поинтересовался он.

До этого советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил Зеленского с бывшей подружкой, которая хочет оспорить сказанное в прошлом.

Еще раньше Уолтц усомнился в желании президента Украины добросовестно вести переговоры и отметил, что Вашингтону нужен лидер, с которым можно вести дела.

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