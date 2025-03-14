Медведев предрек уничтожение солдатам ВСУ в Курской области при отказе сложить оружие

Зампред Совбеза Медведев: У Киева еще есть шанс спасти солдат в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, однако у Киева еще есть шанс их спасти. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что на совещании Совета безопасности президент России Владимир Путин гарантировал жизнь украинским солдатам в Курской области, если они сложат оружие.

«Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», — написал он.

Медведев добавил, что у Киева еще есть шанс спасти своих военнослужащих, а ближайшие часы покажут его выбор.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сложить оружие в Курской области.