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19:39, 14 марта 2025Из жизни

Меган Маркл анонсировала выход нового подкаста после оглушительного провала старого

Меган Маркл объявила о выходе нового подкаста «Исповедь предпринимательницы»
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Toby Melville / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл анонсировала новый подкаст, несмотря на оглушительный провал ее старого подкаст-проекта «Архетипы». Об этом сообщает Vogue.

Маркл объявила, что 8 апреля состоится премьера ее нового подкаста под названием «Исповедь предпринимательницы». Для нового проекта она проведет серию «откровенных бесед с предпринимательницами и подругами об успехе, трудностях и историях создания бизнеса, о которых никто раньше не слышал». Герцогиня Сассекская также расскажет о собственном пути в бизнесе и о предстоящем запуске ее личного бренда As Ever. Ожидается, что трейлер подкаста выйдет 25 марта.

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14 сентября 2022

Первый подкаст герцогини «Архетипы» для Spotify, посвященный стереотипам, которые современное общество навязывает женщинам, выходил с августа по ноябрь 2022-го. Было выложено 12 выпусков. Второй сезон так и не вышел.

Информация о том, что 20-миллионный контракт со Spotify разорван, появилась в СМИ летом 2023 года. Комментируя прекращение сделки, директор по подкаст-инновациям и монетизации компании Дэн Симмонс не сдерживал себя в выражениях. Он обматерил Меган Маркл и принца Гарри и назвал их жуликами.

Ранее комик из Канады Кэтрин Райан обвинила герцогиню Сассекскую в постоянном вранье о своем прошлом. В частности, Меган Маркл якобы постоянно выдавала в личных разговорах разные версии того, знала ли что-то о принце Гарри до знакомства.

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