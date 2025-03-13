Бывшая сторонница Меган Маркл обвинила ее во вранье

Комик Кэтрин Райан: Меган Маркл постоянно говорит неправду о своем прошлом

Комик из Канады Кэтрин Райан обвинила супругу британского принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл в постоянном вранье о своем прошлом. Об этом пишет News.com.au.

Райан, которая прославилась после переезда из Канады в Великобританию и выпустила несколько собственных шоу для Netflix, рассказала в подкасте Telling Everybody Everything, что еще в 2022-м году была сторонницей и большой поклонницей Меган Маркл. В частности, комик утверждает, что тогда супруга принца Гарри «бросила вызов общепризнанной норме» и это ее подкупило.

Однако теперь Райан заметила, что герцогиня Сассекская постоянно говорит неправду. В частности, она якобы выдавала разные версии того, знала ли что-то о принце Гарри до знакомства. Также, по словам Райан, рассказы Меган Маркл о ее детстве тоже постоянно меняются.

«Она сказала в своем новом шоу на Netflix, что они росли, питаясь готовыми обедами для микроволновки. Но в старом интервью она говорила: "Мы ели свежие продукты с фермы". Все ее поведение кажется слишком припудренным и натянутым», — сказала Райан.

Как отмечает News.com.au, эти заявления прозвучали на фоне признания инсайдера из Netflix, что новое кулинарное шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» не стало «невероятным успехом». Он также сказал, что объявление о втором сезоне шоу еще не означает, что многомиллионный контакт с платформой будет продлен.

Ранее сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший также подверг критике ее рассказы о якобы бедном детстве. Мужчина заявил, что их семья никогда не испытывала нужды.

