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11:07, 12 марта 2025Из жизни

Брат Меган Маркл рассказал о ее истинном отношении к кулинарии

Брат Меган Маркл заявил после ее кулинарного шоу, что она не любит готовить
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unique Nicole / Getty Images

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший высказался об истинном отношении сестры к кулинарии и домашнему хозяйству после первого эпизода ее нового кулинарного шоу. Об этом пишет New York Post.

Кулинарное шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» вышло на платформе Netflix в начале марта. В первой серии герцогиня Сассекская делилась своими советами и хитростями по ведению домашнего хозяйства. Она также назвала себя «замкнутым ребенком» и рассказала о бедном детстве: по ее словам, она росла на фастфуде и готовых замороженных обедах.

Сводный брат Меган Маркл заявил, что все было не так. «Это просто еще одна нелепая история, которую она рассказала королевской семье, чтобы вызвать сочувствие. Мы не были бедными, — утверждает он. — Весь мир знает, как она относилась к своей семье, особенно к отцу, который дал ей все. Вот почему никто на это не купится».

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Кроме того, Томас Маркл-младший прокомментировал слова Меган Маркл о любви к кулинарии: в сериале она говорит, что «накормить своих друзей и семью — это ее язык любви». По его словам, Меган не любит заниматься домашним хозяйством и «в детстве ни для кого ничего не готовила».

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

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