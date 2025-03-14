Минобороны сообщило о сдавшихся в плен после освобождения Суджи бойцах ВСУ

Минобороны России: В Курской области за сутки сдались в плен 12 бойцов ВСУ

За минувшие сутки в Курской области сдались в плен 12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в регионе.

Кроме того, Киев лишился 260 военнослужащих, пяти бронетранспортеров, двух боевых бронемашин, пяти автомобилей, четырех артиллерийских орудий и двух минометов. Также уничтожены три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Общие потери ВСУ на курском направлении с момента вторжения в российский регион составили 67410 военнослужащих и свыше шести тысяч единиц техники.

Днем ранее Минобороны России отчиталось об освобождении Суджи.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Российские войска пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. 13 марта эту информацию подтвердили в Минобороны России.