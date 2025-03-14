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09:52, 14 марта 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Рядом с Петропавловском-Камчатским произошло землетрясение магнитудой 5,1
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Сейсмособытие зафиксировали утром 14 марта. Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 — это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 43 километров, уточнили спасатели.

«Подземные толчки ощущались в краевой столице силой до 4 баллов, в Елизово и Вилючинске силой до 3 баллов», — рассказали в МЧС и добавили, что угрозы цунами в регионе нет.

Днем ранее, 13 марта, землетрясение произошло в Новосибирской области. Магнитуда подземных толчков достигала 3,9. Эпицентр землетрясения находился недалеко от деревни Мальчихи — мощность подземных толчков там оценивают в 5 баллов. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

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