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20:33, 13 марта 2025Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщают специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы, пишет NGS.

Сейсмособытие в российском регионе зафиксировали ближе к вечеру четверга, 13 марта. Магнитуда подземных толчков достигала 3,9. Эпицентр землетрясения находился недалеко от деревни Мальчихи -— мощность подземных толчков там оценивают в 5 баллов. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

В пятницу, 7 марта, землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Подземные толчки зафиксировали в 15 километрах от поселка Новомихайловский. Очаг залегал на глубине 10 километров. Тогда тоже никто не пострадал.

А в понедельник, 10 марта, мощное землетрясение случилось в Норвежском море. Магнитуда подземных толчков достигала 6,6 балла — его даже назвали опустошительным.

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