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17:19, 14 марта 2025Экономика

МВД поддержало легализацию прописки в апартаментах

МВД поддержало легализацию прописки россиян в апартаментах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

МВД России поддерживает легализацию прописки граждан в апартаментах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«МВД России придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории Российской Федерации вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает», — написала Волк. Она отметила, что ведомство неоднократно поднимало данный вопрос.

Представитель МВД подчеркнула, что при этом вопрос о признания апартаментов жильем не относится к компетенции ведомства.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута оценил последствия разрешения прописки в апартаментах. По его словам, соответствующее решение может повысить стоимость таких объектов.

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