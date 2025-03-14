МВД поддержало легализацию прописки в апартаментах

МВД поддержало легализацию прописки россиян в апартаментах

МВД России поддерживает легализацию прописки граждан в апартаментах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«МВД России придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории Российской Федерации вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает», — написала Волк. Она отметила, что ведомство неоднократно поднимало данный вопрос.

Представитель МВД подчеркнула, что при этом вопрос о признания апартаментов жильем не относится к компетенции ведомства.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута оценил последствия разрешения прописки в апартаментах. По его словам, соответствующее решение может повысить стоимость таких объектов.