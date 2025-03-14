Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:44, 14 марта 2025Интернет и СМИ

МВД предупредило о мошеннических рассылках с заголовками об СВО

В МВД предупредили о мошеннических рассылках об окончании СВО в Telegram
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). Сообщение появилось в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году. «Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — преудпредили в ведомстве.

В качестве примера мошеннического материала в МВД привели ложное сообщение с обложкой журнала TIME и призывом открыть ссылку, которая, как утверждают злоумышленники, переведет на первоисточник.

В ведомстве подчеркнули, что важно тщательно проверять сообщения, и призвали пользователей не тратить время на сенсации, которые на самом деле являются информационным шумом.

В этом же сообщении МВД предупредило россиян, что мошенники начали маскироваться под известные СМИ. Сообщалось, что так злоумышленники стремятся привлечь внимание пользователей, чтобы украсть их деньги.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

    «Русал» решил купить долю в одном из индийских заводов

    Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

    Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

    Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

    Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

    Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

    ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

    Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

    15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше