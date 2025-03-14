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16:39, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о маскирующихся под известные СМИ мошенниках

МВД заявило, что мошенники маскируют фишинговые ссылки под сайты известных СМИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники призывают россиян переходить по фишинговым ссылкам, замаскированным под сайты известных СМИ. О новой уловке злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что в Telegram-каналах стала распространяться публикация с призывом открыть ссылку, которая, как отмечалось, переведет на статью журнала Time. В мошеннических сообщениях утверждалось, что в этом материале издание предсказало российско-украинский конфликт и частичную мобилизацию в России, а также вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Также к публикации мошенники прикрепили обложку журнала.

«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — отметили в МВД. В ведомстве призвали россиян тщательно проверять источники потребляемой информации.

Ранее ВТБ предупредил о новой тактике мошенников. Сообщается, что они стали просить россиян оплатить несуществующие покупки.

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