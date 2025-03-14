Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 14 марта 2025Экономика

В России сообщили о новой тактике мошенников

ВТБ: Мошенники в России стали чаще требовать оплатить несуществующие покупки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последнее время мошенники в России стали чаще прибегать к новой тактике, финансовые злоумышленники начали массово требовать оплатить несуществующие покупки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ВТБ.

Мошенники, используя подобную схему обмана граждан, в основном предпочитают работать командой. Один из участников подобной группы представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. На этом этапе он сообщает потенциальной жертве о прибытии бандероли. Далее злоумышленник пытается убедить ее выкупить посылку и оплатить таможенные сборы.

После этого его сообщник звонит жертве и начинает выдавать себя за настоящего получателя посылки, требуя у собеседника получить поступившую бандероль и передать ему. Он обещает вернуть денежные средства в моменте передачи поступления. Наряду с этим гражданам могут приходить угрозы о штрафах и проблемах с правоохранительными органами в случае отказа выполнить требования злоумышленников.

На заключительном этапе преступной схемы группа финансовых мошенников сообщают жертве счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты. После перечисления денег злоумышленники исчезают и больше не дают о себе знать. Как уточнили в ВТБ, случаи использования этой схемы за последнее время выросли в России на 30 процентов. На этом фоне в финансовой организации призвали россиян быть бдительными и не отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае поступления таких сообщений следует обратиться в официальные службы для проверки информации, заключил глава управления защиты корпоративных интересов департамента ВТБ по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    Врач научила россиян самостоятельно справляться с черными точками

    Россиянин устроил стрельбу в поликлинике

    В проект итогового коммюнике G7 решили не включать новые санкции против России

    Наркоторговец десять раз выстрелил в российских полицейских

    Департамент Маска запретил финансировать фермеров-трансгендеров

    В российском регионе неизвестный попытался поджечь музей неизвестного солдата

    Британская экономика начала год с неожиданного сокращения

    Саакашвили объяснил свой приговор ужином с Трампом

    Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше