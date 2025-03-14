В России сообщили о новой тактике мошенников

ВТБ: Мошенники в России стали чаще требовать оплатить несуществующие покупки

За последнее время мошенники в России стали чаще прибегать к новой тактике, финансовые злоумышленники начали массово требовать оплатить несуществующие покупки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ВТБ.

Мошенники, используя подобную схему обмана граждан, в основном предпочитают работать командой. Один из участников подобной группы представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. На этом этапе он сообщает потенциальной жертве о прибытии бандероли. Далее злоумышленник пытается убедить ее выкупить посылку и оплатить таможенные сборы.

После этого его сообщник звонит жертве и начинает выдавать себя за настоящего получателя посылки, требуя у собеседника получить поступившую бандероль и передать ему. Он обещает вернуть денежные средства в моменте передачи поступления. Наряду с этим гражданам могут приходить угрозы о штрафах и проблемах с правоохранительными органами в случае отказа выполнить требования злоумышленников.

На заключительном этапе преступной схемы группа финансовых мошенников сообщают жертве счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты. После перечисления денег злоумышленники исчезают и больше не дают о себе знать. Как уточнили в ВТБ, случаи использования этой схемы за последнее время выросли в России на 30 процентов. На этом фоне в финансовой организации призвали россиян быть бдительными и не отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае поступления таких сообщений следует обратиться в официальные службы для проверки информации, заключил глава управления защиты корпоративных интересов департамента ВТБ по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.