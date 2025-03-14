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05:00, 14 марта 2025Забота о себе

На два животрепещущих вопроса о женской сексуальности нашли ответы

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Женщина действительно может испытывать оргазм без прикосновений и физического контакта, заявила британский сексолог Трейси Кокс. На этот и еще один животрепещущий вопрос о женской сексуальности она ответила в авторской колонке для Daily Mail.

Кокс рассказала, что, несмотря на то что в большинстве случаев для достижения оргазма необходима стимуляция гениталий, женщина способна испытать его и без этого. В этом случае, по ее словам, все зависит лишь от того, насколько сильно у нее развито воображение. Кроме того, некоторые женщины могут случайно достичь кульминации во время спортивной тренировки или с помощью дыхательной практики и одновременно со сжатием мышц тазового дна.

«Возбуждение зарождается в мозге, поэтому сексуальных разговоров с партнером может быть достаточно, чтобы довести некоторых женщин до оргазма без какого-либо физического контакта. Другие же могут испытывать оргазм просто с помощью своих эротических фантазий», — уточнила сексолог.

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Кокс также назвала нормальным полное отсутствие сексуального влечения. Однако, по ее словам, это встречается нечасто: только один-два процента всех женщин совсем не интересуются интимной близостью. Она отметила, что ученые до сих пор не знают, чем обусловлена асексуальность, поскольку гипотезы о генетической предрасположенности, гормональных изменениях или особенностях строения мозга не подтвердились. При этом, несмотря на отсутствие желания заниматься сексом, асексуалы могут испытывать романтическое влечение к другим людям, добавила специалистка.

Ранее Кокс научила женщин, как корректно сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью. По ее словам, надо выбирать деликатные выражения, но при этом быть откровенной.

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