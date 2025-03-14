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18:14, 14 марта 2025Экономика

На Москву обрушился девятибалльный шторм

Синоптик Тишковец: Ветер во Внуково достигает 24 метров в секунду
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Ruptly

Порывы ветра в столице и области достигают 24 метров в секунду. Об этом у себя в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице порывы ветра близки к 22 метрам в секунду. Ветер скоростью 24 метра в секунду, или 86 километров в час, был зафиксирован во Внуково. Такая скорость соответствует девятибалльному шторму.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что скорость ветра 21-24 метра в секунду наблюдается только в столичных аэропортах. Он также сообщил, что в Волоколамске и Клину к 17:00 температура понизилась до плюс 3 градусов Цельсия.

Сильный ветер повалил деревья в Москве. В уборке улиц были задействованы сотрудники ГБУ «Жилищник» — они пилили стволы и ветви деревьев, чтобы убрать их с пешеходных дорожек.

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