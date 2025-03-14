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17:22, 14 марта 2025Экономика

Ликвидацию последствий шторма в Москве сняли на видео

Комплекс городского хозяйства Москвы снял на видео ликвидацию последствий шторма
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетБуря в Москве

Сильный ветер, порывы которого достигли почти 22 метров в секунду, повалил деревья в Москве. Столичный комплекс городского хозяйства снял ликвидацию последствий непогоды на видео, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

На записях можно наблюдать, как сотрудники ГБУ «Жилищник» в различных округах Москвы с помощью бензопилы пилят многочисленные стволы и ветки деревьев, упавших на пешеходные дорожки. После этого коммунальщики складывают их в одну кучу, чтобы расчистить территорию.

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушился девятибалльный шторм. Пик бури будет наблюдаться между 15 и 18 часами — в это время шквалы ветра достигнут 21-24 метра в секунду. На фоне непогоды ряд парков в столице — «Сокольники», «Фили» и «Красная Пресня» — приостановили работу. Кроме них, временно закрылась канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ — ее пообещали запустить, когда ветер ослабнет до безопасного уровня.

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