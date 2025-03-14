Московские парки начали закрывать в ожидании девятибалльного шторма

Парки «Сокольники» и «Фили» в Москве закрыли в преддверии шторма

Московский парк культуры и отдыха «Сокольники» закрыли для посетителей в преддверии бури. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Все запланированные на пятницу, 14 марта, мероприятия отменены. Об открытии парка руководство обещает сообщить дополнительно. Также о закрытии территории парка на фоне непогоды объявили «Фили» и «Красная Пресня». Вдобавок с усилением ветра приостановила работу канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Троллей вновь запустят, когда ветер ослабнет до допустимого уровня, заверили в пресс-службе семейного тематического парка «Орион». Столичных жителей предупреждают об опасности нахождения рядом с шаткими конструкциями, линиями электропередач и деревьями.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 марта, Москву накроет девятибалльный шторм. Уже к полудню скорость ветра достигнет 18 метров в секунду, а с двух часов дня разовьется до 20 метров в секунду. Пик бури ожидается между 15 и 18 часами — в это время шквалы ветра достигнут силы 21-24 метра в секунду.