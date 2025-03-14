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22:45, 14 марта 2025Бывший СССР

На Украине анонсировали создание неонацистского корпуса в составе ВСУ

Основатель «Азова» Билецкий заявил о создании третьего армейского корпуса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) была преобразована в третий армейский корпус, сообщил основатель «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

«Основанная добровольцами в 2022 (году) третья штурмовая становится третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Билецкий заявил, что в планах изменить принцип и ход войны.

Ранее два главаря «Азова» были назначены командирами новых корпусов ВСУ. Сообщается, что всего было назначено 18 командиров корпусов, которые займут свое место на линии фронта, а также получат постоянный комплект войск. Это должно произойти в течение месяца.

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