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10:01, 24 февраля 2025Бывший СССР

Два главаря «Азова» возглавили новые корпуса ВСУ

Два главаря «Азова» были назначены командирами новых корпусов ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Два главаря «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) назначены командирами новых корпусов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Цензор.нет».

Сообщается, что всего было назначено 18 командиров корпусов, которые займут свое место на линии фронта, а также получат постоянный комплект войск. Это должно произойти в течение месяца.

В частности, в их число вошли командир полка Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко, а также первый командир «Азова» Андрей Билецкий (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который сейчас возглавляет 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Авторы материала убеждены, что эти важные изменения улучшат боеспособность войск.

Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили здание в селе Комар Донецкой народной республики, в котором находился замкомандира 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

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