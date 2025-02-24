Два главаря «Азова» возглавили новые корпуса ВСУ

Два главаря «Азова» были назначены командирами новых корпусов ВСУ

Два главаря «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) назначены командирами новых корпусов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Цензор.нет».

Сообщается, что всего было назначено 18 командиров корпусов, которые займут свое место на линии фронта, а также получат постоянный комплект войск. Это должно произойти в течение месяца.

В частности, в их число вошли командир полка Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко, а также первый командир «Азова» Андрей Билецкий (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который сейчас возглавляет 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Авторы материала убеждены, что эти важные изменения улучшат боеспособность войск.

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