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21:39, 14 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли возможные сроки вступления в Евросоюз

Вице-премьер Украины Стефанишина: Украина вступит в Евросоюз в 2030 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Об этом сообщает Forbes.

По ее словам, на серьезность намерений Евросоюза указывает тот факт, что его бюджет на 2026-32/33 годы уже формируется с учетом членства Украины, и то, насколько Венгрия сейчас пытается блокировать включение страны в следующий бюджет альянса.

«Мы во многих секторах уже интегрированы в Европейский союз», — отметила Стефанишина.

Днем ранее депутаты нижней палаты французского парламента (Нацсобрания) приняли резолюцию об увеличении финансовой помощи Украине и изъятии замороженных российских активов в пользу Киева. За проголосовали в общей сложности 288 депутатов Нацсобрания, против — 54 парламентария. Сейчас в западных странах заморожены активы на сумму 300 миллиардов евро, большая часть — в бельгийском депозитарии Euroclear. По состоянию на конец октября 2024 года стоимость заблокированных активов, хранящихся там, оценивалась в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них власти Евросоюза начали направлять на поддержку Украины.

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