Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 14 марта 2025Мир

На Западе нашли нового ключевого переговорщика по Украине

Politico: Британский советник Пауэлл помог США и Украине достичь компромисса
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amrei Schulz / www.imago-images.de / Global Look Press

Советник премьер-министра Великобритании по делам национальном безопасности Джонатан Пауэлл стал новой ключевой фигурой в нынешних переговорах по конфликту на Украине, так как он помог Киеву и Вашингтону разработать идею о прекращении огня. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Вместе с [британским премьером Киром] Стармером Пауэлл усердно работал над тем, чтобы линии связи оставались открытыми [после перепалки в Белом доме]. Буквально на прошлых выходных (...) Пауэлл отправился в Киев, чтобы подготовить проект соглашения с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В пятницу он возвращается в Вашингтон (...) чтобы встретиться с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем», — приводит журнал слова источников.

Отмечается, что Пауэлл имеет в Великобритании репутацию большого специалиста по вопросу урегулирования конфликтов. В частности, с 1997 по 2007 годы он был главой администрации правительства Тони Блэра, где сыграл ведущую роль в окончательной стабилизации ситуации в Северной Ирландии, являвшейся крайне напряженным регионом на протяжении десятилетий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом глава государства подчеркнул, что эта мера должна быть принята с учетом первопричин начала кризиса и привести к долгосрочному мирному урегулированию, а не передышке для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник попал в крышу дома в Москве

    На Украине сделали мрачный прогноз о беженцах

    20-летняя дочь Моники Беллуччи поделилась снимком в бикини

    Россиянка описала квартиры в Швеции словами «такое даже в страшном сне не хочу увидеть»

    Трамп отдал честь собакам

    Украинцев захотели отговорить воссоединяться с супругами и детьми

    Рыбаки поймали сетью женщину в море

    Российские БМП и БМД штатно оснастили «накидками»

    Беспилотник запутался в проводах и упал на подмосковную дорогу

    Каллас раскрыла влияние ЕС на США по ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше