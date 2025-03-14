На Западе нашли нового ключевого переговорщика по Украине

Politico: Британский советник Пауэлл помог США и Украине достичь компромисса

Советник премьер-министра Великобритании по делам национальном безопасности Джонатан Пауэлл стал новой ключевой фигурой в нынешних переговорах по конфликту на Украине, так как он помог Киеву и Вашингтону разработать идею о прекращении огня. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Вместе с [британским премьером Киром] Стармером Пауэлл усердно работал над тем, чтобы линии связи оставались открытыми [после перепалки в Белом доме]. Буквально на прошлых выходных (...) Пауэлл отправился в Киев, чтобы подготовить проект соглашения с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В пятницу он возвращается в Вашингтон (...) чтобы встретиться с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем», — приводит журнал слова источников.

Отмечается, что Пауэлл имеет в Великобритании репутацию большого специалиста по вопросу урегулирования конфликтов. В частности, с 1997 по 2007 годы он был главой администрации правительства Тони Блэра, где сыграл ведущую роль в окончательной стабилизации ситуации в Северной Ирландии, являвшейся крайне напряженным регионом на протяжении десятилетий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом глава государства подчеркнул, что эта мера должна быть принята с учетом первопричин начала кризиса и привести к долгосрочному мирному урегулированию, а не передышке для Вооруженных сил Украины (ВСУ).