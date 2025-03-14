На Западе одним словом отреагировали на отступление ВСУ из Курской области

Профессор Малинен: Отступление ВСУ из Курской области является крахом

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области является крахом. Таким словом на происходящее отреагировал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Крах», — написал профессор.

13 марта Малинен назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.