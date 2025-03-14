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07:40, 14 марта 2025Мир

На Западе рассказали о загнанной в ловушку Европе из-за Трампа

Экс-сотрудник ЦРУ Риттер: Трамп на переговорах хотел поймать в ловушку Европу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, загнал ее в ловушку. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Все, что сделали Соединенные Штаты — это загнали Европу в ловушку. Вот, что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня», — уточнил он.

По его мнению, слова о том, что РФ сейчас находится в трудном положении, будучи вынужденной согласиться на предложенные условия, несостоятельны. Россию переиграть невозможно, добавил Риттер.

Ранее глава РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта. Также глава РФ заявил, что может созвониться с американским лидером, чтобы обсудить идею перемирия на Украине.

До этого эксперт Майкл Деш высказал мнение, что глава Белого дома меняет принцип ведения дел с Европой и показывает союзникам, что не будет взаимодействовать с ней как раньше.

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