Над российским регионом сбили несколько украинских беспилотников

Гусев: Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА

Над Воронежской областью сбили несколько украинских беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, аппараты были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Их количество не уточняется.

Губернатор также рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, однако в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

В ночь на 14 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Туапсе. Местные жители слышали около десяти громких взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55. После этого в городе сработала тревожная сирена, а в районе предприятия началось возгорание.