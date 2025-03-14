Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:26, 14 марта 2025Россия

Над российским регионом сбили несколько украинских беспилотников

Гусев: Над Воронежской областью сбили несколько украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Воронежской областью сбили несколько украинских беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, аппараты были обнаружены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Их количество не уточняется.

Губернатор также рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, однако в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

В ночь на 14 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Туапсе. Местные жители слышали около десяти громких взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55. После этого в городе сработала тревожная сирена, а в районе предприятия началось возгорание.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    Российские бойцы захватили гаубицу M777 в Курской области

    Звезду телевидения объявили недееспособной и отправили в дом престарелых. Как она пытается оттуда вырваться?

    В Госдуме заявили о близком крахе власти на Украине

    Стало известно об ультиматуме для ВСУ в Курской области

    Трамп высказался о ходе конфликта на Украине

    Трамп рассказал о тяжело идущем обсуждении прекращения огня на Украине с Россией

    Трамп заявил о хороших новостях по Украине

    Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной

    В России захотели актуализировать перечень показаний для аборта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше