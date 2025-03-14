Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника ВСУ Чигладзе

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 32-летнего Лаши Чигладзе за участие в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статьям 359 («Наемничество») и 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Как установил суд, в 2022 году Чигладзе прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил «Кавказский легион» для участия в боевых действия. В августе 2024 года он незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курской области. Он совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и запугивал мирных граждан. За свою деятельность он получал ежемесячно от властей Украины не менее тысячи долларов.

Суд заочно приговорил его к 24 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что вошедшего в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили.