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06:30, 14 марта 2025Наука и техника

Найден новый способ поиска внеземной жизни

Astrophysical Journal Letters: Следы жизни будут искать на далеких планетах
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / Reuters

Ученые предложили искать следы жизни на далеких планетах, анализируя газы, которые ранее не рассматривались как возможные биомаркеры. Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, показало, что метилгалогениды — соединения, которые на Земле выделяют микроорганизмы, могут скапливаться в атмосферах экзопланет и быть зафиксированы телескопом James Webb.

Обычно поиск внеземной жизни основан на поиске кислорода и метана, однако обнаружить эти вещества на далеких планетах непросто. Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде предложили альтернативный подход — изучать Гиокеанические планеты, богатые водой и обладающие плотной водородной атмосферой.

Хотя такие миры непригодны для человека, в их условиях могут существовать микроорганизмы, способные активно выделять метилгалогениды. Эти газы проще обнаружить с помощью современных телескопов. По расчетам ученых, James Webb может зафиксировать их менее чем за 13 часов наблюдений.

Если метилгалогениды найдут сразу на нескольких экзопланетах, это может стать убедительным доказательством того, что жизнь во Вселенной встречается гораздо чаще, чем считалось ранее. В перспективе метод можно будет использовать на более мощных телескопах, например, LIFE, который способен подтвердить присутствие таких соединений менее чем за сутки.

Чтобы лучше понять, какие газы могут свидетельствовать о жизни на других планетах, исследователи изучат места на Земле с экстремальными условиями — средами, в которых большинство организмов не способны выжить. Это поможет определить, какие вещества могут указывать на наличие жизни в других мирах и где стоит искать внеземные организмы в ближайшие десятилетия.

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