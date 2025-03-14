Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:41, 15 марта 2025Экономика

Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

РБК: С бюджетом в 5 миллионов рублей в Москве нельзя купить полноценную квартиру
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За пять миллионов рублей в Москве практически невозможно купить полноценную квартиру ни в новостройке, ни на вторичном рынке. Варианты жилья с таким бюджетом нашли опрошенные РБК эксперты в области недвижимости.

В 2025 году бюджетных вариантов на рынке недвижимости почти не осталось, отметили эксперты. На рынке новостроек дешевле 5 миллионов рублей представлены всего 11 лотов — это микроквартиры площадью от 12 до 20 квадратных метров и апартаменты.

На вторичном рынке чуть больше вариантов — 38 объектов. Однако это тоже не классические квартиры, а переделанные в студии. В основном находятся они в Новой Москве и не обладают хорошей инфраструктурой.

Полноценное жилье в Старой Москве стоит дороже — от 7 миллионов рублей. За такую цену можно купить «однушку» площадью 38,7 квадратного метра в 17-этажном доме 2009 года постройки. А вообще специалисты советуют ориентироваться на бюджет от 10 миллионов рублей при поиске жилья в столице.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 34 тысячи рублей в месяц. Жилье находится в пешей доступности от станций метро «Рязанский проспект» и «Окская».

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    В Крыму оценили вероятность дефицита воды

    Найдены квартиры в Москве дешевле 5 миллионов рублей

    Владельцев приватизированного жилья предупредили о сложностях с его продажей

    В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом преступника

    В Амурской области произошел сход вагонов и их столкновение с грузовым поездом

    17-летняя россиянка Андреева обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

    Арестовано имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на 2,5 миллиарда рублей

    Врач назвал простое упражнение для снятия напряжения в шее

    Разгром ВСУ в Курской области назвали переломным моментом конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше