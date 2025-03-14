Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:31, 14 марта 2025Наука и техника

Названа опасность популярного среди детей напитка

Archives of Disease in Childhood: Слаши могут вызывать ухудшение самочувствия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Детям младше восьми лет не стоит пить слаши с глицерином — этот ингредиент может вызывать резкое ухудшение самочувствия, включая потерю сознания, судороги и снижение уровня сахара в крови. К такому выводу пришли ученые, изучив 21 случай госпитализации детей в Великобритании и Ирландии. Результаты исследования опубликованы в Archives of Disease in Childhood.

Большинство пострадавших были в возрасте от двух до семи лет. Почти все почувствовали себя плохо уже в течение часа после употребления напитка. У некоторых зафиксировали сильное ухудшение состояния, включая необходимость срочного обследования мозга.

Глицерин добавляют в слаши, чтобы они не замерзали, но в больших количествах он может вызывать интоксикацию. Ранее этот компонент не использовался, так как напитки делали на основе сахара, который также предотвращал замерзание. Однако в последние годы производители начали заменять сахар глицерином, чтобы снизить его содержание и соответствовать новым пищевым стандартам.

Сейчас в Великобритании и Ирландии не рекомендуют давать слаши с глицерином детям младше четырех лет, однако ученые считают, что возрастное ограничение следует повысить до восьми лет. Они призывают родителей внимательнее относиться к выбору напитков для детей, а производителей — улучшить информирование о возможных рисках.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

    «Русал» решил купить долю в одном из индийских заводов

    Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

    Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить солдат ВСУ

    Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

    Путин заявил о многочисленных преступлениях ВСУ против гражданских в Курской области

    Путин прокомментировал действия Трампа по восстановлению отношений с Россией

    ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

    Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности

    15-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в рекламе бренда Гоши Рубчинского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше