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16:40, 14 марта 2025Экономика

Названо время прихода весны в Москву

Синоптик Позднякова: Метеорологическая весна придет в столицу через неделю
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Метеорологическая весна наступит в столице в середине следующей недели. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик напомнила, что метеорологическая весна — это время, когда средняя суточная температура воздуха переходит через ноль и остается положительной. Для Москвы в норме это должно происходить 19 марта, однако в этом году с начала месяца средняя суточная температура еще ни разу не была отрицательной.

При этом такая тенденция не сохранится до 19 марта, поэтому синоптики не смогут заявить, что в 2025 году весна в столице началась 1 марта. В начале следующей недели ночная температура воздуха понизится до минус 3-5 градусов Цельсия, днем будет около нуля. Таким образом средняя суточная температура воздуха окажется ниже нулевой отметки. С середины следующей недели и до конца месяца этот показатель устойчиво примет положительные значения — тогда в городе и начнется метеорологическая весна, она наступит примерно в соответствии с климатической нормой.

Ранее сообщалось, что столицу в пятницу, 14 марта, накроет штормовой ветер. Его скорость будет достигать 22 метров в секунду.

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