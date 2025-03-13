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11:57, 13 марта 2025Экономика

Москву накроет штормовая погода

В пятницу в Москве ожидается штормовой ветер
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В пятницу, 14 марта, столицу накроет штормовая погода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Мы ждем циклон, под его влиянием мы окажемся уже сегодня ночью. В ночь с 13 на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, температура — от плюс 5 до плюс 10», — рассказал специалист. Днем будет облачно, ожидается небольшой дождь, к вечеру возможен мокрый снег, температура — до 17 градусов тепла, ветер усилится до 20 метров в секунду, уточнил Цыганков.

В выходные в Москве прогнозируются заморозки. В субботу ночью — до минус 2, днем — до плюс 5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предостерегал, что в пятницу на Москву обрушится сильнейший шторм. Воздушный поток может ломать ветви деревьев и сносить шаткие конструкции. Порывы ветра будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму, указал синоптик.

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