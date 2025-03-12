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16:37, 12 марта 2025Экономика

Москва поставила новый температурный рекорд

Синоптик Позднякова: Температура в Москве достигла рекордных плюс 9,5 градуса
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Столичная погода поставила новый температурный рекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В среду столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ достигли отметки в плюс 9,5 градуса. Таким образом, 12 марта 2025 года стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. При этом в городе, по наблюдениям синоптика, может быть еще теплее, ведь метеооборудование на станции защищено от прямых солнечных лучей. По данным Поздняковой, в центре и на востоке города воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса, до отметки в 10 градусов добралась температура на севере и северо-востоке Москвы. В других округах мегаполиса температура составила около 9 градусов. В Зеленограде показатель был ниже — 8,4 градуса. Лишь здесь температура не превысила климатической нормы, отмечает Позднякова.

В четверг в Москве потеплеет еще больше. По прогнозам метеорологов, 13 марта столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 16 градусов в Москве и плюс 18 градусов по области. Возможны небольшие осадки. Однако в выходные столицу накроет волна холода.

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