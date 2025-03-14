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15:43, 14 марта 2025Силовые структуры

Неизвестный ворвался в российский детский сад и выстрелил в мужчину

В детском саду поселка Коммунарка неизвестный ранил выстрелом мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В частном детском саду московского поселка Коммунарка ранили мужчину. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, неизвестный злоумышленник ворвался на территорию учебного заведения и выстрелил в первого попавшегося человека, которым оказался потерпевший. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства случившегося.

17 сентября 2024 года в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета в сторону детского сада.

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