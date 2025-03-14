Неизвестный ворвался в российский детский сад и выстрелил в мужчину

В частном детском саду московского поселка Коммунарка ранили мужчину. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, неизвестный злоумышленник ворвался на территорию учебного заведения и выстрелил в первого попавшегося человека, которым оказался потерпевший. Сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства случившегося.
17 сентября 2024 года в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета в сторону детского сада.