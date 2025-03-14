Неопознанная метка появилась на радаре российского самолета при посадке

Aviaincident: Неопознанная метка появилась на радаре борта «Уральских авиалиний»

Неопознанная метка появилась на радаре самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

13 марта пассажирский Airbus A321 выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Самару. При заходе на посадку в авиагавани Курумоч диспетчер дал пилотам команду увести борт на второй круг.

Причиной стала неопознанная метка, которая пересекала курс лайнера в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, неизвестные нарушили режим использования воздушного пространства.

Сигнал «Режим» при этом не объявлялся. Посадка самолета прошла благополучно.

Ранее летевший из Стамбула в Москву самолет подал сигнал бедствия в небе. Командир воздушного судна запросил срочную посадку в Литве.