Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:11, 14 марта 2025Путешествия

Неопознанная метка появилась на радаре российского самолета при посадке

Aviaincident: Неопознанная метка появилась на радаре борта «Уральских авиалиний»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Неопознанная метка появилась на радаре самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

13 марта пассажирский Airbus A321 выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово в Самару. При заходе на посадку в авиагавани Курумоч диспетчер дал пилотам команду увести борт на второй круг.

Причиной стала неопознанная метка, которая пересекала курс лайнера в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, неизвестные нарушили режим использования воздушного пространства.

Сигнал «Режим» при этом не объявлялся. Посадка самолета прошла благополучно.

Ранее летевший из Стамбула в Москву самолет подал сигнал бедствия в небе. Командир воздушного судна запросил срочную посадку в Литве.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Трамп ввел новые санкции против России. Правда ли это?

    Минобороны назвало число освобожденных за неделю населенных пунктов в Курской области

    В России составили портрет автозаемщика при рекордной ключевой ставке

    Двоих украинских военных осудили за нападение на Курскую область

    Полиция показала фото подозреваемого в убийстве известного неонациста в Одессе

    Описаны разрушения в освобожденных под Суджей населенных пунктах

    Двух военных комендантов приговорили к срокам за взятки от военнослужащих

    Московским водителям напомнили о мерах безопасности во время шторма

    Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии

    Лукашенко озвучил планы по объединению парламентов России и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше