Летевший из-за границы в Россию самолет подал сигнал бедствия и экстренно сел в Европе

Летевший из Стамбула в Москву самолет Turkish Airlines экстренно сел в Литве

Самолет Turkish Airlines, летевший из Турции в Россию, экстренно сел в Европе. Об этом сообщил «Интерфакс».

11 марта Airbus A330 выполнял рейс из Стамбула в Москву. Когда лайнер достиг Смоленска, экипаж сменил курс и направился к белорусско-литовской границе.

Затем самолет стал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия. Командир воздушного судна запросил срочную посадку в Литве, позже лайнер благополучно сел в Вильнюсе.

Причина незапланированной посадки не уточняется. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 11 марта ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками по центральной части России, основной удар пришелся на Москву. В результате все аэропорты города, а также гавани Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили прием и выпуск самолетов.