Новая глава МИД Австрии прибыла с визитом на Украину

Новая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина».
«Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец», — указано в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением в должность.
Политики обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, строительстве укрытий в школах и садиках, а также поддержку инициативы «продовольствие из Украины».