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11:12, 14 марта 2025Бывший СССР

Новая глава МИД Австрии прибыла с визитом на Украину

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер прибыла в Киев
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Новая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина».

«Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением в должность.

Политики обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, строительстве укрытий в школах и садиках, а также поддержку инициативы «продовольствие из Украины».

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