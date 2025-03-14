Новая глава МИД Австрии прибыла с визитом на Украину

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер прибыла в Киев

Новая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает телеканал «Мы — Украина».

«Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением в должность.

Политики обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, строительстве укрытий в школах и садиках, а также поддержку инициативы «продовольствие из Украины».