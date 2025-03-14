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10:32, 14 марта 2025Россия

Обновлен рейтинг Путина среди россиян

Опрос ФОМ: Путину доверяют 83 процента россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Уровень доверия граждан к президенту России Владимиру Путину за неделю вырос на 2 процентных пункта и составил 83 процента. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам опроса, не доверяют президенту девять процентов россиян. Еще восемь процентов не определились. Кроме того, 83 процента граждан положительно оценили работу Путина во главе государства, что на один процентный пункт выше показателя прошлой недели. Шесть процентов респондентов ответили на соответствующий вопрос отрицательно, 11 процентов — затруднились с ответом.

Как утончил ФОМ, опрос проводился с 7 по 9 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина среди граждан с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.

ЖЗЛ
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